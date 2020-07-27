подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 09:19 129
Общество 2020-07-27T10:30:02+03:00
Українські Новини
По территории Украины пройдут грозы и поднимется уровень воды: каким областям приготовиться

По территории Украины пройдут грозы и поднимется уровень воды: каким областям приготовиться

Ольга Фандорина
Карпаты, ГосЧС, Погодные условия, Сложные погодные условия
Закарпатская область
Закарпатская область

Пока в Киевской области предупреждают о высокой пожарной опасностью, в ГосЧС Украины предупредили о грозах и подъеме уровня воды на части территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. 

"Днем 27 июля в западных, Житомирской областях и в южной части грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В течение 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1,0 м над уровнями 24 августа на 8 часов без негативных последствий.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, без негативных последствий.

В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта. Кроме того, сегодня в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, в Харьковской области выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений.  

Больше новостей о: Карпаты ГосЧС Погодные условия Сложные погодные условия

Из-за непогоды на Говерле застряли туристы с мален...
На западе Украины уровень рек может резко поднятьс...
В понедельник украинцев ожидает жара без намека на...
Ливень в Харькове побил рекорд за всю историю мете...
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Новости
На немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы 10:30
Судья ВАКС Федорак работала в системе МВД и является предвзятой, - адвокат 10:28
Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года 10:20
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд 10:00
Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы 09:54
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео
Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал 11:10
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку 11:30 Мнение
больше новостей
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok