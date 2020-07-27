По территории Украины пройдут грозы и поднимется уровень воды: каким областям приготовиться

Пока в Киевской области предупреждают о высокой пожарной опасностью, в ГосЧС Украины предупредили о грозах и подъеме уровня воды на части территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Днем 27 июля в западных, Житомирской областях и в южной части грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В течение 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1,0 м над уровнями 24 августа на 8 часов без негативных последствий.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, без негативных последствий.

В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта. Кроме того, сегодня в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, в Харьковской области выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений.