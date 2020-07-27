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27 липня 2020, понеділок, 15:42 6
Суспільство 2020-07-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Курортне місто затопило. За ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів

Курортне місто затопило. За ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів

Кира Молчанова
Негода, Підтоплення, Затоплення вулиць, Злива
Бердянськ затопила злива. Фото: пресслужба Бердянської міської ради
Бердянськ затопила злива. Фото: пресслужба Бердянської міської ради

У курортному Бердянську, де нещодавно в море на надувному матраці віднесло чоловіка з дітьми, за ніч випала випала майже чотиримісячна норма опадів і місто затопило.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомляє Бердянський міськрада.

Напередодні на курортне місто в Запорізькій області обрушилася сильна злива, і міські колектори не впоралися з потоком води. Внаслідое опинилися затопленими цілі вулиці.

У мерії кажуть, що водостік буде перенаправляти воду з калюж в море.

Крім того, світло відсутнє в декількох мікрорайонах міста. В одному з них на високовольтній лінії сталося аварійне відключення, можливо після удару блискавки.

Бердянськ затопила злива. Вулиці схожі на Венецію. Фото: прес-служба Бердянської міської радиБердянськ затопила злива. Вулиці схожі на Венецію. Фото: прес-служба Бердянської міської ради

Бердянськ затопила злива. Каналізація не справляється. Фото: прес-служба Бердянської міської радиБердянськ затопила злива. Каналізація не справляється. Фото: прес-служба Бердянської міської ради

Бердянськ затопила злива. Каналізація не справляється. Фото: прес-служба Бердянської міської радиБердянськ затопила злива. Каналізація не справляється. Фото: прес-служба Бердянської міської ради

Бердянськ затопила злива. Влада міста кажуть, що вода піде поступово. Фото: прес-служба Бердянської міської радиБердянськ затопила злива. Влада міста кажуть, що вода піде поступово. Фото: прес-служба Бердянської міської ради

Бердянськ затопила злива. Під водою дороги і тротуари. Фото: прес-служба Бердянської міської радиБердянськ затопила злива. Під водою дороги і тротуари. Фото: прес-служба Бердянської міської ради

Бердянськ затопила злива. Машинам доводиться їхати в складних умовах. Фото: прес-служба Бердянської міської радиБердянськ затопила злива. Машинам доводиться їхати в складних умовах. Фото: прес-служба Бердянської міської ради

Як повідомляли Українські Новини, у ДСНС України попередили про грози і підйом рівня води на частині території України.

Крім того, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, в Харківській області випало 87 мм опадів, що є абсолютним рекордом за весь період метеоспостережень.

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