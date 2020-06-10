В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе

В Бердянске 23-летнего парня и трех детей в возрасте 10, 13 и 15 лет унесло в открытое море на резиновом матрасе. Событие произошло в понедельник, 8 июня, в районе пляжа "Малибу".



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в Запорожской области.



"8 июня в 12:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошло на побережье Азовского моря в районе пляжа "Малибу". На расстоянии примерно 700 метров от берега спасатели КП Бердянского городского Совета "Спасательно-водолазной службы" спасли 23-летнего мужчину и трех детей в возрасте 10, 13 и 15 лет. Все спасенные являются жителями Бердянска. Во время купания на резиновом матрасе их отнесло в открытое море", - говорится в сообщении.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.



Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море. Мальчик и отчим пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа, после чего их накрыло волной и унесло в море.



Ранее в Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок.