ВОЗ объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который ранее назвал ключевой элемент борьбы с коронавирусом, заявил, что пандемия COVID-19 в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

Как заявил глава ВОЗ, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти. Гебреисус отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.

Кроме того, ученые назвали еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом.

Также в ведомстве заявили, что пандемия коронавирса далека от завершения.

Тем временем, ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.