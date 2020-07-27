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27 июля 2020, понедельник, 14:54 2145
Мир 2020-07-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
ВОЗ объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию

ВОЗ объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Коронавирус, Пандемия коронавируса, Усиление пандемии
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который ранее назвал ключевой элемент борьбы с коронавирусом, заявил, что пандемия COVID-19 в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

Как заявил глава ВОЗ, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти. Гебреисус отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.

Кроме того, ученые назвали еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом.

Также в ведомстве заявили, что пандемия коронавирса далека от завершения. 

Тем временем, ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса. 

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