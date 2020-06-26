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  • В ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса
26 июня 2020, пятница, 12:33 1339
Мир 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
В ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса

В ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса

Елизавета Кесельман
Вакцина, ВОЗ, всемирная организация здравоохранения, вакцина от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что не уверены в изобретении эффективной вакцины от коронавируса. Об этом глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил комитету здравоохранения парламента ЕС 25 июня, сообщает ВВС.

"Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина", − подчеркнул глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус добавил, что если вакцину все же разработают, существует большая вероятность того, что год она не будет доступна для использования.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ВОЗ возложили надежды на препарат Дексаметазон, который помог снизить смертность от коронавируса.

Однако остальные медики и эксперты предостерегли, что использование Дексаметазона может иметь смертельные побочные последствия для тех, кто болеет легкой и средней формой коронавируса. 

При этом, ВОЗ рассказала, какие страны первыми смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции, в случае ее быстрого изобретения.  

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