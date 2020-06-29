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29 июня 2020, понедельник, 23:45 15
Мир 2020-06-30T00:00:01+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавирусной болезни далека от завершения, — ВОЗ

Пандемия коронавирусной болезни далека от завершения, — ВОЗ

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой умерли более полмиллиона человек по всему миру, еще далека от своего завершения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус, пишет DW со ссылкой на AFP. 

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но жестокая реальность в том, что все это даже не близко к завершению", - заявил он.

По словам главы ВОЗ, несмотря на прогресс многих стран в борьбе с коронавирусом, во всем мире в целом распространение заболевания ускоряется.

"Мы все в этом вместе, и мы все в этом на долгое время", - сказал он.

На следующей неделе ВОЗ отправит команду в Китай для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса.

"Мы сможем бороться с вирусом лучше, когда узнаем все о нем, в том числе и о том, как он начался", - отметил Гебреесус.

Он не уточнил состав команды, а также, в чем конкретно будет заключаться ее миссия. Сейчас ученые считают, что вирус преодолел межвидовой барьер и передался человеку от животного, вероятно, на рынке в китайском Ухане.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней. 

Также ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса. 

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