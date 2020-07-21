ВОЗ назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что введение или усиление карантина в странах не поможет при борьбе с коронавирусом, и назвала ключевой инструмент преодоления эпидемии. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится на сайте ВОЗ.

Как заявил Гебрейесус, одним из ключевых инструментов в борьбе с пандемией COVID-19 является отслеживание путей распространения инфекции, в частности поиск контактов инфицированных пациентов.

По мнению главы ВОЗ, именно этот метод имеет важное значение для поиска и обособления случаев, а также для выявления и карантирования контактов инфицированных.

"Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где вирус", - заявил глава организации.

В то же время, усиление карантина, по его словам, хоть и может помочь уменьшить количество случаев заболевания, однако не остановит пандемию окончательно.

Он также отметил, что наиболее эффективно с поиском контактов могут справиться только обученные работники, которые готовы ходить "от двери к двери", чтобы "находить контакты и разрывать цепочки передачи". Мобильные приложения, по его словам, также могут помочь.

"Отслеживание контактов является важным для каждой страны, в любой ситуации. Оно может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеров в масштабную передачу", - отметил гендиректор ВОЗ, добавив, что быстрая реакция на новые случаи и кластеры позволяет странам продолжать восстанавливать экономику.

"Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент. Оно должно быть частью всеобъемлющего пакета. Но оно является одним из важнейших", - сказал Гебрейесус.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что Оксфордскую вакцину от коронавируса, тестирование на людях которой показало положительные результаты, могут выпустить уже к концу этого года.