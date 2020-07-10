Ученые назвали еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом

После того, как Всемирна организация здравоохранения объявила препарат "Дексаметазон", как средство, помогающее бороться с коронавирусом, ученые обнаружили еще два средства, которые проявили эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в пресс-релизе международной медицинской конференции AIDS-2020, на которой представят полный доклад об этом исследовании, передает "Бабель".

Как сообщается, исследование представил Эндрю Хилл из Ливерпульского университета. В нем участвовали 66 взрослых людей, у которых был коронавирус COVID-19. Пациентам в разном порядке давали стандартные препараты (гидроксихлорохин /лопинавир/ритонавир) вместе или без софосбувира и даклатасвира.

В конце исследования группа пациентов, получавших софосбувир и даклатасвир, имела лучшие показатели выздоровления и меньшее время находилась в больнице. При этом в исследовании делается вывод о необходимости более масштабных подтверждающих исследований для использования софосбувира и даклатасвира в лечении.

Международная конференция AIDS-2020 пройдет в онлайн-формате 10—11 июля. В ней примут участие советник Белого дома по COVID-19 Энтони Фаучи, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ назвали еще один возможный путь передачи коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.