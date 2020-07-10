подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

  • Новости
  • Мир
  • Ученые назвали еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом
10 июля 2020, пятница, 12:33 2252
Мир 2020-07-10T13:00:25+03:00
Українські Новини
Ученые назвали еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом

Ученые назвали еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Лекарство, лекарство от коронавируса, Софосбувир, Даклатасвир
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru

После того, как Всемирна организация здравоохранения объявила препарат "Дексаметазон", как средство, помогающее бороться с коронавирусом, ученые обнаружили еще два средства, которые проявили эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в пресс-релизе международной медицинской конференции AIDS-2020, на которой представят полный доклад об этом исследовании, передает "Бабель". 

Как сообщается, исследование представил Эндрю Хилл из Ливерпульского университета. В нем участвовали 66 взрослых людей, у которых был коронавирус COVID-19. Пациентам в разном порядке давали стандартные препараты (гидроксихлорохин /лопинавир/ритонавир) вместе или без софосбувира и даклатасвира.

В конце исследования группа пациентов, получавших софосбувир и даклатасвир, имела лучшие показатели выздоровления и меньшее время находилась в больнице. При этом в исследовании делается вывод о необходимости более масштабных подтверждающих исследований для использования софосбувира и даклатасвира в лечении.

Международная конференция AIDS-2020 пройдет в онлайн-формате 10—11 июля. В ней примут участие советник Белого дома по COVID-19 Энтони Фаучи, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ назвали еще один возможный путь передачи коронавируса. 

Кроме того, в ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.

Больше новостей о: ВОЗ Лекарство лекарство от коронавируса Софосбувир Даклатасвир

Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Ивано-Франковская область готова к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослаблений
Новости
В Китае рассказали о ситуации с новой вспышкой коронавируса в Пекине 13:03
На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги: когда разрешат купаться 12:44
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет 12:44
Боевики обстреляли Авдеевку, 1 военный ранен 12:39
Украина занимает шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, - JFJ 12:35 Фото
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok