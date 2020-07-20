подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса
20 июля 2020, понедельник, 16:14 1506
Мир 2020-07-20T16:45:01+03:00
Українські Новини
В ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса

В ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса

Елизавета Кесельман
Вакцина, ВОЗ, Вакцинация, вакцина от коронавируса
Вакцина. Фото: pixabay
Вакцина. Фото: pixabay

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что не верит в создание вакцины от коронавируса, ведомство сделало новое заявление, в котором спрогнозировала старт масштабной вакцинации людей от коронавируса. Об этом анонсировала заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает DW.

В частности, в ВОЗ дали прогнозы, что массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.

По словам Сумии Сваминатан, на данный момент клинические испытания проходят более 2 вакцин-кандидатов. В ВОЗ выражают надежды, что некоторые из них сработают.И результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Она также добавила, то, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Как сообщали Українські Новини, на днях спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попытках России выкрасть данные о вакцинах от коронавируса.

Кроме того, ВОЗ рассказала, какие страны первыми смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции, в случае ее быстрого изобретения.  

Больше новостей о: Вакцина ВОЗ Вакцинация вакцина от коронавируса

Ученые назвали еще два препарата, которые эффектив...
ВОЗ предупредила о том, что коронавирус передается...
Спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попыт...
Врачи бьют тревогу. Менее трети детей возрастом до...
Новак получал неправомерные выгоды на территории Польши, - НАБУ
НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко
Новости
Зеленский назвал три главных качества главы НБУ 16:52
Медики Израиля вышли на митинги, несмотря на карантин 16:42
НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг, – Шевченко 16:38
"Динамо" уволило главного тренера Михайличенко 16:28
Адвокаты судей Окружного админсуда Киева заявили о незаконном давлении на суд перед местными выборами 16:22
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов 23:00
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok