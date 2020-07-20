В ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что не верит в создание вакцины от коронавируса, ведомство сделало новое заявление, в котором спрогнозировала старт масштабной вакцинации людей от коронавируса. Об этом анонсировала заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает DW.

В частности, в ВОЗ дали прогнозы, что массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.

По словам Сумии Сваминатан, на данный момент клинические испытания проходят более 2 вакцин-кандидатов. В ВОЗ выражают надежды, что некоторые из них сработают.И результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Она также добавила, то, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Как сообщали Українські Новини, на днях спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попытках России выкрасть данные о вакцинах от коронавируса.

Кроме того, ВОЗ рассказала, какие страны первыми смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции, в случае ее быстрого изобретения.