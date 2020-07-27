Рубль после выходных снова подешевел. Курс российской нацвалюты на 27 июля

В понедельник, 25 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 24 июля, снизился на 4 копейки и составляет 3,37 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в понедельник повысился по сравнению с пятницей на 2 копейки и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 27 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,37 3,97 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,32 3,82

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 июля, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Ранее НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Также с 17 по 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс покупки повысился на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.