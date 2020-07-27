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27 июля 2020, понедельник, 07:15 108
Финансы 2020-07-27T07:15:01+03:00
Українські Новини
Национальная гривна укрепилась. Курс валюты на 27 июля

Национальная гривна укрепилась. Курс валюты на 27 июля

Ирина Николенко
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Курс валют на 27 июля
Курс валют на 27 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 июля, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD в то время, как по состоянию на пятницу, 24 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился на 5 коп. до 27,84 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,4054
1 доллар США 27,7559
1 швейцарский франк 30,0259
10 иен 2,6117
10 российских рублей 3,8608
1 евро 32,2246

Ранее Українськi Новини сообщали, 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед выходными, 24 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 июля, не изменился и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

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