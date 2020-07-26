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26 июля 2020, воскресенье, 08:00 19
Финансы 2020-07-26T08:00:01+03:00
Українські Новини
В киевских обменниках курс доллара растет вторую неделю подряд

В киевских обменниках курс доллара растет вторую неделю подряд

Кира Молчанова
Курс гривны, Доллары, Обмен валют, Обменники, курс доллара
Доллар
Доллар

С 17 по 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс покупки повысился на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд. Это происходит на фоне того, что гривна на межбанке укреплятеся вот уже два дня.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 104,54 коп. до 31,7473 UAH/EUR, курс продажи повысился на 108,58 коп. до 32,3709 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 17 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD после небольшого падения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 24 июля 27,6753 27,9793 31,7473 32,3709 3,4100 3,9500
По сравнению с 17 июля 0,4927 0,5038 1,0454 1,0858 0,0700 0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українськi Новини, гривна на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник, 21 июля, на 9 коп. в среду, 22 снизилась на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Также, 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед выходными, 24 июля, средний покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 июля, не изменился и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

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