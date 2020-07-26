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26 июля 2020, воскресенье, 22:41 59
Происшествия 2020-07-26T23:11:07+03:00
Українські Новини
Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся

Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся

Кира Молчанова
ДТП, Полиция, Львовская область, наезд на пешехода
Пешеходы. Фото: Pixabay
Пешеходы. Фото: Pixabay

Наезды сотрудников полиции на пешеходов уже случались. В этот раз ДТП с участим стража правопорядка произошло во Львовской области: полицейский совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Львоской области.

Сообщается, что совершившего наезд копа уже уволили из правоохранительных органов, а расследованием занимается ГБР.

Жертва ДТП – 45-летний житель житель Стрыйского района. Наезд совершил совершил 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции области, который управлял автомобилем ВАЗ-2107.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, патрульная полиция Киевской области заявила, что в селе Семиполки из-за столкновения автобуса, грузовика и легкового автомобиля погиб водитель, по предварительным данным, ранены 9 пассажиров.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек, а водитель сбежал.

В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек. Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.

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