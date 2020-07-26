Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся

Наезды сотрудников полиции на пешеходов уже случались. В этот раз ДТП с участим стража правопорядка произошло во Львовской области: полицейский совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Львоской области.

Сообщается, что совершившего наезд копа уже уволили из правоохранительных органов, а расследованием занимается ГБР.

Жертва ДТП – 45-летний житель житель Стрыйского района. Наезд совершил совершил 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции области, который управлял автомобилем ВАЗ-2107.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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