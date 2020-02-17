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17 февраля 2020, понедельник, 08:14 765
Происшествия 2020-02-17T08:15:02+02:00
Українські Новини
Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на переходе: один пешеход погиб

Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на переходе: один пешеход погиб

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, ДТП в Киевской области, ДТП с полицейскими, смертельное ДТП, ДТП
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор

Под Киевом в городе Бровары на улице Киевской произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Nissan Almera и пешеходов. В результате происшествия один парень скончался на месте, еще один попал в больницу.

Жуткая авария произошла 16 февраля около 19:00. Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители выяснили, что Nissan ехал по Киевской со стороны Чернигова. В этот момент на светофоре дорогу переходили люди, а автомобиль не снижая скорости сбил двоих мужчин. От удара один погиб на месте, а второго госпитализировали в больницу.

Очевидцы утверждают, что Nissan продолжил движение и пытался скрыться с места происшествия. Свидетели случившегося задержали автомобиль и вернули его на место происшествия.

Выяснилось, что за рулем легковушки был сотрудник полиции не при исполнении. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Стоит отметить, что по закону, отказ от прохождения теста на наличие алкоголя в крови автоматически подтверждает опьянение человека.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, погибшему было 28 лет, а пострадавшему — 31 год. На месте работали экипажи патрульных, следственно-оперативны группы полиции и департамента внутренней безопасности. Детали случившегося устанавливаются.

Погиб молодой мужчина. Фото: ИнформаторПогиб молодой мужчина. Фото: Информатор

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