Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на переходе: один пешеход погиб

Под Киевом в городе Бровары на улице Киевской произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Nissan Almera и пешеходов. В результате происшествия один парень скончался на месте, еще один попал в больницу.

Жуткая авария произошла 16 февраля около 19:00. Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители выяснили, что Nissan ехал по Киевской со стороны Чернигова. В этот момент на светофоре дорогу переходили люди, а автомобиль не снижая скорости сбил двоих мужчин. От удара один погиб на месте, а второго госпитализировали в больницу.

Очевидцы утверждают, что Nissan продолжил движение и пытался скрыться с места происшествия. Свидетели случившегося задержали автомобиль и вернули его на место происшествия.

Выяснилось, что за рулем легковушки был сотрудник полиции не при исполнении. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Стоит отметить, что по закону, отказ от прохождения теста на наличие алкоголя в крови автоматически подтверждает опьянение человека.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, погибшему было 28 лет, а пострадавшему — 31 год. На месте работали экипажи патрульных, следственно-оперативны группы полиции и департамента внутренней безопасности. Детали случившегося устанавливаются.

Погиб молодой мужчина. Фото: Информатор