На трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и травмированные

Череда ДТП с автобусами продолжается. Патрульная полиция Киевской области заявила, что в селе Семиполки из-за столкновения автобуса, грузовика и легкового автомобиля погиб водитель, по предварительным данным, ранены 9 пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в начале шести утра на 54 км автодороги "Киев - Чернигов". По предварительным данным, водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину, где перевернулся", - говорится в нем.

Смертельное ДТП под Киевом.

Согласно сообщению, вследствие ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Предварительно, девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек, а водитель сбежал.

В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек. Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона.

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.