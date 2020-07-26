В Германии самолет протаранил жилой дом. Есть погибшие

После того, как легкомоторный самолет падал в Одессе, в городе Везель на западе Германии похожий самолет упал на жилой дом.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за столкновения загорелась крыша дома.

В пожаре погибли три взрослых человека и еще один ребенок получил ранения.

По словам очевидцев, незадолго до аварии самолет столкнулся с воздушным шаром.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту польского города Бдигош произошло крушение легкомоторного самолета, который разбился во время посадки.

Кроме того, в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

В Макаровском районе Киевской области около села Наливайкивка 17 июля упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group. После падения самолет загорелся. Пилоты выжили.

В Мексике произошла авиакатастофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого находились 6 человек. Все они погибли.

Ранее в Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома. На борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет следовал в Карачи из города Лахор.