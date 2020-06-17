В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два пилота

В среду, 17 июня, разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин" разбился в Одессе. Он упал сразу после взлета на гипермаркет, который расположен рядом с аэродромом. Позже стало известно, что один из пилотов погиб на месте, другой был госпитализирован, но скончался в больнице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Одесской области, передают Українськi Новини.

"Установлено, что оба мужчины - пилоты, 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также установлено, что самолет проходил сертификационные испытания.

В Одессе разбился самолет Y1 "Дельфин". Фото: dumskaya.net

Легкомоторный самолет разбился в Одессе. Фото: dumskaya.net

В Одессе упал самолет. Фото: dumskaya.net

С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указаны его цель и маршрут.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

На данный момент решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета.

По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.

Крушение самолета в Одессе. Фото: Нацполиция

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