В Польше при посадке разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

После того, как в Одессе разбился легкомоторный самолет, в аэропорту польского города Бдигош произошло крушение легкомоторного самолета, который разбился во время посадки. Об этом сообщает RMF 24.

В результате крушения самолета, два человека погибли на месте. Согласно данным пожарной охраны, авария произошла после 10:00. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе.

По неофициальной информации, самолет упал на взлетно-посадочную полосу при заходе на посадку. В результате он загорелся.

Пять пожарных команд и охрана аэропорта работают на месте. Причины аварии пока неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Польше произошло столкновение трех автобусов, в ходе которого 14 человек пострадали. Позднее там подожгли хостел с украинскими заробитчанами.

Кроме того, в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Тем временем, ранее в Мексике разбился самолет, в ходе крушения которого погибли все пассажиры.

Также в Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома.