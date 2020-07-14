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14 июля 2020, вторник, 13:50 144
Происшествия 2020-07-14T13:50:52+03:00
Українські Новини
В Польше при посадке разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Польше при посадке разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Елизавета Кесельман
Польша, Авария, Самолет, Европа, легкомоторный самолет
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

После того, как в Одессе разбился легкомоторный самолет, в аэропорту польского города Бдигош произошло крушение легкомоторного самолета, который разбился во время посадки. Об этом сообщает RMF 24.

В результате крушения самолета, два человека погибли на месте. Согласно данным пожарной охраны, авария произошла после 10:00. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе.

По неофициальной информации, самолет упал на взлетно-посадочную полосу при заходе на посадку. В результате он загорелся.

Пять пожарных команд и охрана аэропорта работают на месте. Причины аварии пока неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Польше произошло столкновение трех автобусов, в ходе которого 14 человек пострадали. Позднее там подожгли хостел с украинскими заробитчанами. 

Кроме того, в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Тем временем, ранее в Мексике разбился самолет, в ходе крушения которого погибли все пассажиры. 

Также в Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома.

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