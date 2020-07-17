В Киевской области в кукурузное поле упал легкомоторный самолет: погибших нет

В Макаровском районе Киевской области около села Наливайкивка в пятницу, 17 июля, упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group. После падения самолет загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На борту находилось двое людей, угрозы их жизни на данный момент нет.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар.

"17 июля в 16:20 в ДСНС поступила информация о том, что вблизи села Наливайкивка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы Aviation Group с последующим горением. В 16:40 возгорание самолета ликвидировано", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что погибших в результате падения самолета и возникшего пожара нет.

Пожар ликвидировали 10 спасателей и две единицы техники.

Как сообщали Українські Новини, в Польше при посадке разбился легкомоторный самолет, есть погибшие.

Кроме того, в Днепропетровской области вблизи поселка городского типа Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.