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22 мая 2020, пятница, 14:05 36
Происшествия 2020-05-22T14:10:13+03:00
Українські Новини
В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома

В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома

Ирина Дорофейчук
Пакистан, Авиакатастрофа
Самолет
Самолет "Пакистанских международных авиалиний". Фото: DND

Близ аэропорта города Карачи в Пакистане разбился самолет "Пакистанских международных авиалиний", сообщает пакистанское информационное агентство The Dispatch News Desk (DND).

На борту, по данным телеканала, могли находиться порядка 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет следовал в Карачи из города Лахор. Репортеры со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны сообщают, что он разбился за минуту до посадки. По данным журналистов, крушение произошло в 4 км от аэропорта, самолет упал на жилые дома. Непосредственно перед этим пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси.

По данным информагентстсва, на место крушения прибыли силы полиции и армии. При падении были повреждены четыре жилых дома, два человека на земле пострадали. По информации издания, разбившийся самолет — лайнер Airbus 320. Он может перевозить до 180 пассажиров, однако число людей на борту было уменьшено вдвое для того, чтобы они могли соблюсти нормы социального дистанцирования из-за коронавируса.

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