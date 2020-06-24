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24 июня 2020, среда, 13:38 2000
Мир 2020-06-24T13:38:03+03:00
Українські Новини
В Мексике разбился самолет. Погибли все пассажиры

В Мексике разбился самолет. Погибли все пассажиры

Елизавета Кесельман
Мексика, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Падение самолета
самолет. Фото: pixabay.com
самолет. Фото: pixabay.com

После того, как в Одессе разбился легкомоторный самолет, в Мексике произошла авиакатастофа легкомоторного самолета CESSNA, на котором находились 6 человек. Об этом сообщает издание Milenio. 

Как сообщается, самолет вылетел из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. На борту самолета были члены одной семьи, из шести человек. Во время крушения никто не выжил. 

"Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет", - сказали в прокуратуре.

Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины падения неизвестны. Кроме того, было установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.

Вскоре в больнице скончался другой пилот; решается вопрос о создании комиссии, которая изучит техническое состояние самолета.

Как сообщали Українські Новини, в Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома.

Кроме того, под Днипром разбился 4-местный самолет, среди находившихся были погибшие. 

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