Под Днипром разбился 4-местный самолет, есть погибшие

В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям В субботу, 1 мая, в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта. От службы "103" сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением. Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10. Авиакатастрофа под Днипром. Фото: ГосЧС Как сообщали Українські Новини, управление Национальной полиции в Полтавской области открыло уголовное производство по факту гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в результате авиакатастрофы. А позже следствие назвало причину гибели экс-министра Кутового - к крушению привела ошибка пилота.