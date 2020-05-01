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01 мая 2020, пятница, 23:55 152
Силовые структуры 2020-05-01T23:57:54+03:00
Українські Новини
Под Днипром разбился 4-местный самолет, есть погибшие

Под Днипром разбился 4-местный самолет, есть погибшие

Надежда Комендантова
Авиакатастрофа, Падение самолета, Погибшие в авиакатастрофе
Авиакатастрофа под Днипром. Фото: ГосЧС
Авиакатастрофа под Днипром. Фото: ГосЧС

В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

В субботу, 1 мая, в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.

От службы "103" сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.

Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

Авиакатастрофа под Днипром. Фото: ГосЧСАвиакатастрофа под Днипром. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, управление Национальной полиции в Полтавской области открыло уголовное производство по факту гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в результате авиакатастрофы.

А позже следствие назвало причину гибели экс-министра Кутового - к крушению привела ошибка пилота.

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