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25 июля 2020, суббота, 18:55 1438
Происшествия 2020-07-25T18:57:41+03:00
Українські Новини
Под Черниговом мужчина погиб от взрыва возле собственного авто

Под Черниговом мужчина погиб от взрыва возле собственного авто

Надежда Комендантова
Взрыв, Автомобиль, Подрыв автомобиля
Взрыв в Нежине. Фото: ГУНП в Черниговской области
Взрыв в Нежине. Фото: ГУНП в Черниговской области

В то время, как киевская полиция пять раз выезжала на сообщения о минировании 23 июля и все оказались ложными, в Нежине Черниговской области 53-летний мужчина подорвался возле собственного автомобиля.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Нежинского отдела полиции Инну Музыченко

Сообщается, что неподалеку от одного из кафе, ближе к гаражам, мужчина находился возле собственного автомобиля, где вчера вечером произошел взрыв. Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля.

Погибший мужчина 1967 года рождения работал 10 лет водителем в Нежинской райраде. Председатель райрады Олег Бузун рассказал: "Предварительно известно, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно, там что-то чинил и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока неизвестно. Думаю, это был несчастный случай".

Ночью на улице Богуна в Нежине работали следователи и эксперты. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 ч. 1 – умышленное убийство.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали. 

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. 

 

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