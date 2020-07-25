Выплаты пенсий в июле увеличились на 400 миллионов

В пятницу, 24 июля 2020 Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн", — сообщается в нем.

Отметим, это на 400 миллионов больше, чем было напралено на пенсии в июне (38,8 млрд).

На финансирование пенсий направили еще 2,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем.

За май было профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн. Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн.