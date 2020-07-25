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25 июля 2020, суббота, 15:24 451 Инфографика
Экономика 2020-07-25T16:30:01+03:00
Українські Новини
Выплаты пенсий в июле увеличились на 400 миллионов

Выплаты пенсий в июле увеличились на 400 миллионов

Надежда Комендантова
Пенсии, Финансирование, ПФУ, пенсии в Украине, Финансирование пенсий, Выплаты пенсионерам
Пенсии.
Пенсии.

В пятницу, 24 июля 2020 Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн", — сообщается в нем.

Отметим, это на 400 миллионов больше, чем было напралено на пенсии в июне (38,8 млрд).

На финансирование пенсий направили еще 2,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа финансирование пенсий направили еще 2,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем.

За май было профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн. Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн.

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