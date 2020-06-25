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25 июня 2020, четверг, 23:52 50 Инфографика
Экономика 2020-06-25T23:53:03+03:00
Українські Новини
Выплаты пенсий в Украине за месяц увеличились на 100 миллионов

Выплаты пенсий в Украине за месяц увеличились на 100 миллионов

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий, Пенсии в июне
Пенсия.
Пенсия.

Пенсионный фонд Украины, который ранее опроверг информацию о повышении выплат на 11%, 25 июня 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за июнь на пенсии направлено 38,8 млрд грн, что на 100 млн грн больше, чем в мае 2020 года.

Финансирование пенсий в июне. Инфографика: ПФУ Финансирование пенсий в июне. Инфографика: ПФУ

Отметим, Пенсионный фонд Украины 25 мая 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Как сообщали Українські Новини, за май было профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн. Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн.

Тем временем, из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой.

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