подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 июля 2020, суббота, 05:30 35 Инфографика
Финансы 2020-07-04T05:30:02+03:00
Українські Новини
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты

Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Прожиточный минимум, Повышение пенсий, выплата пенсий, пенсии 2020, пенсии в Украине, выплата пенсионерам
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. А в субботу, 4 июля, начинается выплата июльских, уже повышенных, пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передают Українськi Новини.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает пенсионер или нет, с 1 июля увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия:

с 1 января 2020 - 1638 гpн.

с 1 июля 2020 - 1712 гpн.
с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Размеры выплат с 01.07.2020

Наименование повышения

% От прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

Размер с 01.12.2019 (грн)

 

Размер с 01.07.2020

(Грн)

 

разница

(Грн)

Минимальный размер пенсии по возрасту

100

1638,00

1 712,00

74,00

Минимальный размер пенсионной выплаты

100

1638,00

1 712,00

74,00

Максимальный размер пенсионной выплаты

10 прожиточных

16380,00

17 120,00

740,00

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны

И группа

II группа

III группы

Участники боевых действий

 

 

 

650

525

360

165

 

 

 

10 647,00

8 599,50

5 896,80

2 702,70

 

 

 

11 128,00

8 988,00

6 163,20

2 824,80

 

 

481,00

388,50

266,40

121,10

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС

И группа

II группа

III группы

 

 

 

285

255

225

 

 

 

 

4 668,30

4 176,90

3 685,50

 

 

 

 

4 879,20

4 365,60

3 852,00

 

 

 

210,90

188,70

166,50

Размер пенсии шахтерам

3 прожиточных

4 914,00

5 136,00

222,00

Пенсия за особые заслуги перед Украиной

20-40

327,60-655,20

342,40-684,80

14,80-29,60

Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы

50

819,00

856,00

37,00

Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы

40

655,20

684,80

29,60

Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы

30

491,40

513,60

22,20

Повышение участникам боевых действий

25

409,50

428,00

18,50

Повышение участникам войны

15

245,70

256,80

11,10

Повышение участникам войны, награжденным медалью

20

327,60

342,40

14,80

Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью)

И группа

II группа

III группы

 

 

50

40

30

 

 

819,00

655,20

491,40

 

 

856,00

684,80

513,60

 

37,00

29,60

22,20

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Таким образом, минимальный размер пенсии по возрасту 1638,00 грн увеличивается на 74 грн и составит 1712 грн. Это для неработающих пенсионеров.

А неработающим пенсионерам, у которых пенсия по возрасту, исчисленная по формуле, является большей минимальной, перечисляется доплата за сверхнормативный стаж.

Кроме того, с 1 июля повысили:

размеры минимальных пенсионных выплат:

  • по инвалидности (100% ПМ) и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом 1058 (100, 120, 150% ПМ в зависимости от количества иждивенцев, на которых назначена пенсия)
  • шахтерам (3 ПМ)
  • лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий (165, 360, 525, 650% ПМ) и ликвидаторам с инвалидностью вследствие ЧАЭС (225, 255, 285% ПМ)

минимальные размеры пенсий:

  • в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих (2ПМ)
  • лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (от 100 до 180% ПМ)

Также повышаются выплаты:

  • участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (25, 30, 40, 50% ПМ)
  • членам семей ветеранов войны (10, 15% ПМ)
  • жертвам нацистских преследований и членам их семей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

В то же время, повышаются пенсии за особые заслуги перед Украиной (20-40% ПМ),  размер максимальной пенсионной выплаты (10 ПМ), государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны (15-100%).

Кроме того, повышается: размер надбавки донорам и детям войны.

Повышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьерПовышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер

Напомним, ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

После пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной.

Тем временем, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Прожиточный минимум Повышение пенсий выплата пенсий пенсии 2020 пенсии в Украине выплата пенсионерам

С 1 июля в Украине повышают пенсии: у каких катего...
Выплаты пенсий в Украине за месяц увеличились на 1...
На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хот...
Повышение прожиточного минимума. Что изменится при...
Шмыгаль рассчитывает получить €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до августа
Харьков ужесточил карантин. Запретили работу кинотеатров и ограничили работу общепита
Новости
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны 05:25
Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться 05:15 Инфографика
Шмыгаль рассчитывает получить €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до августа 23:50
Злоумышленник продавал места в
Мужчина пытался купить за $200 тысяч место в масонской ложе и должность в Кабмине 23:19
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
В Западной Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы. Что это за болезнь 12:39
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников 21:11
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
больше новостей
На Закарпатье из-за карантина ограничивают богослужения, работу ресторанов и сдачу залов в аренду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok