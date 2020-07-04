Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. А в субботу, 4 июля, начинается выплата июльских, уже повышенных, пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передают Українськi Новини.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает пенсионер или нет, с 1 июля увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия:

с 1 января 2020 - 1638 гpн.

с 1 июля 2020 - 1712 гpн.

с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Размеры выплат с 01.07.2020

Наименование повышения % От прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность Размер с 01.12.2019 (грн) Размер с 01.07.2020 (Грн) разница (Грн) Минимальный размер пенсии по возрасту 100 1638,00 1 712,00 74,00 Минимальный размер пенсионной выплаты 100 1638,00 1 712,00 74,00 Максимальный размер пенсионной выплаты 10 прожиточных 16380,00 17 120,00 740,00 Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны И группа II группа III группы Участники боевых действий 650 525 360 165 10 647,00 8 599,50 5 896,80 2 702,70 11 128,00 8 988,00 6 163,20 2 824,80 481,00 388,50 266,40 121,10 Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС И группа II группа III группы 285 255 225 4 668,30 4 176,90 3 685,50 4 879,20 4 365,60 3 852,00 210,90 188,70 166,50 Размер пенсии шахтерам 3 прожиточных 4 914,00 5 136,00 222,00 Пенсия за особые заслуги перед Украиной 20-40 327,60-655,20 342,40-684,80 14,80-29,60 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы 50 819,00 856,00 37,00 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы 40 655,20 684,80 29,60 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы 30 491,40 513,60 22,20 Повышение участникам боевых действий 25 409,50 428,00 18,50 Повышение участникам войны 15 245,70 256,80 11,10 Повышение участникам войны, награжденным медалью 20 327,60 342,40 14,80 Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) И группа II группа III группы 50 40 30 819,00 655,20 491,40 856,00 684,80 513,60 37,00 29,60 22,20

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Таким образом, минимальный размер пенсии по возрасту 1638,00 грн увеличивается на 74 грн и составит 1712 грн. Это для неработающих пенсионеров.

А неработающим пенсионерам, у которых пенсия по возрасту, исчисленная по формуле, является большей минимальной, перечисляется доплата за сверхнормативный стаж.

Кроме того, с 1 июля повысили:

размеры минимальных пенсионных выплат:

по инвалидности (100% ПМ) и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом 1058 (100, 120, 150% ПМ в зависимости от количества иждивенцев, на которых назначена пенсия)

шахтерам (3 ПМ)

лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий (165, 360, 525, 650% ПМ) и ликвидаторам с инвалидностью вследствие ЧАЭС (225, 255, 285% ПМ)

минимальные размеры пенсий:

в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих (2ПМ)

лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (от 100 до 180% ПМ)

Также повышаются выплаты:

участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (25, 30, 40, 50% ПМ)

членам семей ветеранов войны (10, 15% ПМ)

жертвам нацистских преследований и членам их семей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

В то же время, повышаются пенсии за особые заслуги перед Украиной (20-40% ПМ), размер максимальной пенсионной выплаты (10 ПМ), государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны (15-100%).

Кроме того, повышается: размер надбавки донорам и детям войны.

Повышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер

Напомним, ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

После пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной.

Тем временем, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.