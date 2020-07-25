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25 июля 2020, суббота, 14:25 466
Политика 2020-07-25T14:30:01+03:00
Українські Новини
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни

Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни

Надежда Комендантова
НБУ, Нацбанк, Увольнение, Олег Чурий
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

В ближайшие дни планируется увольнение еще одного заместителя главы правления Национального банка Украины.

По информации Українських новини, уже в среду, 29 июля будет уволен Роман Борисенко, который отвечает за финансово-административный блок Нацбанка.

Увольнение по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко может состояться на внеочередном заседании Совета НБУ, говорится в публикации журналиста Юрия Дощатова "Кадровые изменения продолжаются: Что ждет правление Нацбанка?".

В публикации также отмечается, что уже более полугода идет расследование по поводу административных расходов Нацбанка в 2019 году.

"Есть вопросы, на которые Борисенко (в ходе расследования – ред.) не может ответить", - заявил агентству собеседник, который знаком с ходом процесса. Он также отметил, что в МВФ в курсе этого расследования.

Как сообщали Українські Новини, Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 назначил заместителем главы Национального банка Юрия Гелетия вместо Олега Чурия, который с 23 июля 2020 прекратит выполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий.

Также 1 июля Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста главы Нацбанка.

Тем временем, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

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