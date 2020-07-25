Кадровые изменения продолжатся: Что ждет правление Нацбанка?

Новый глава Национального банка Украины настроен полностью заменить состав правления. Об этом Українським Новинам сообщили несколько источников, знакомых с позицией Кирилла Шевченко. Очередная, уже вторая замена члена правления НБУ намечена на среду, 29 июля. Всего есть три варианта развития событий с правлением Нацбанка. Два из них можно назвать радикальними, один – компромиссным.

Одним из первых шагов Кирилла Шевченко на посту главы Национального банка стало изменение в составе правления. Бывшего главу Укргазбанка назначили в НБУ 16 июля, и уже через 6 дней Совет НБУ по его представлению назначил заместителем главы регулятора Юрия Гелетия, вместо Олега Чурия, срок контракта с которым истек в начале июля.

Однако, по информации Українських Новин, замена Чурия на Гелетия лишь первое кадровое решение по составу правления НБУ. Буквально в ближайшие дни планируется заменить еще одного заместителя главы Нацбанка. Это может произойти на внеочередном заседании совета НБУ уже в среду, 29 июля, сообщили агентству несколько источников.

По информации собеседников Українських Новин, Шевченко настроен на замену всех своих заместителей уже в ближайшее время, но публично он достаточно осторожен в комментариях по этой теме. "По команде – у меня есть четкие критерии, по которым я работаю с командой. Первое – это профессионализм, второе – профессионализм, третье – профессионализм", - заявил он на брифинге после своего назначения, отвечая на вопрос о возможных изменениях в правлении. Так что, когда могут быть следующие изменения в правлении, пока точно не ясно.

Шторма удалось избежать

Смена главы Нацбанка в некоторых экспертных кругах вызывала определенную тревогу. Однако негативне ожидания не оправдались – учетная ставка была заморожена на уровне 6% до конца года, резких колебаний курса гривны не произошло.

Кроме того, евробонды на $2 млрд Минфину удалось разместить на днях даже на чуть более выгодных условиях, если сравнивать с размещением которое пришлось отемнить 2 июля после заявления Якова Смолия об оставке с поста главы НБУ из-за политического давления.

Шевченко, котрого хорошо знают в международных финансовых организациях еще по работе в государственном Укргазбанке, удалось снять напряжение международных партнеров, проведя переговоры с кредиторами, в частности, с МВФ. Как подтвердили агентству несколько собеседников, знакомых с их итогами, стороны остались удовлетворены взаимным общением. Новый глава Нацбанка также подтвердил, что не допустит неконтролируемой эмиссии гривны.

Но если шторма удалось избежать сейчас, нельзя исключать, что основания для него могут появиться снова - в случае замены всего состава правления.

Три сценария, один из которых маловероятен

В общем, по ситуации с правленим стоит рассматривать три сценария – два можно назвать радикальними и один компромиссным.

Первый - радикальный. После замены Чурия все остальные заместители: Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод и Роман Борисенко остаються на своих должностях минимум до конца года, максимум - до завершения контрактов. Раньше всех из этой четверки контракт заканчивается у Сологуба – в апреле 2021 года. Такой вариант поддерживается некторыми представителями в органах власти и в экспертной среде, которые опасаются изменения политики Нацбанка после ухода Смолия. Но если учитывать, что Шевченко хочет замены всего состава правления, то такой вариант можно назвать маловероятным.

Второй - радикальный. Суть варианта в том, что все заместители главы правления меняются в ближайшее время. Большую долю вероятности на сегодняшний день именно такого варианта агентству подтвердили несколько источников. Дополнительным подтверждением может служить и рекомендация совета НБУ от 22 июля главе Нацбанка Шевченко "определиться в отношении заместителей главы НБУ, которые назначаються советом НБУ на период полномочий главы НБУ". Об этом в сети Faсebook написал глава совета регулятора Богдан Данилишин.

По информации агентства, эта рекомендация была предварительно согласована с Шевченко. Таким образом глава НБУ заручился поддержкой совета на случай внесения представления на увольнение членов правления. Но такой вариант может быть спорным с точки зрения законности.

В законе об НБУ порядок увольнения заместителей главы регулятора прописан не очень внятно. Они назначаються на срок, "который соответствует сроку полномочий главы НБУ".

Но глава НБУ назначается на должность на 7 лет. Если его увольняют досрочно, как вышло со Смолием, то считается ли в этом случае завершение срока полномочий условием для увольнения замов? Этот вопрос спорный, но по информации агентства, именно исходя из такой трактовки закона и может быть проведена замена членов правления. "Глава Нацбанка уволен, то есть, срок его полномочий завершен. Соответственно заместители могут быть уволены. Такой вариант реален. Если они (уволенные - ред.) посчитают, что это незаконно, то могут оспорить решение в суде", - заявил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Кроме того, есть отдельные условия, при которых заместители главы Нацбанка могут быть уволены – это заявление по собственному желанию, утрата безукоризненной деловой репутации, после вступления в силу обвинительного судебного приговора, начало партийной деятельности и т.д.

То есть, если нет отдельных условий для увольнения, то в данном случае уволить заместителей можно исходя из того, что полномочия главы НБУ прекращены в момент его досрочного увольнения. Тогда новый глава НБУ сможет подобрать нових заместителей в соответствии со своими требованиями к их профессиональному уровню.

Список кандидатов, которых Шевченко рассматривает для назначения в правление уточнить пока не удалось, однако по неофициальной информации при смене всех замов перейти в правление может один из членов совета НБУ. Правда, в этом случае нельзя исключать, что сферы ответственности заместителей могут быть несколько пересмотрены.

Желание создать свою команду, которой можно полностью доверять вполне логично, но такой вариант довольно спорный с юридической точки зрения и может вызвать новые вопросы у международных партнеров. "Это довольно рисковый шаг. Если ты знаешь, что норма спорная, но применяешь ее, то это по факту можно считать рейдерством. В итоге автоматически слетает программа с МВФ, за ней с Еврокомиссией, со Всемирным банком, с ЕБРР. Это катаклизм, реализацию которого не хотелось бы получить", - сказал собеседник издания, находящийся глубоко в контексте ситуации.

Третий – компромиссный. Суть третьего варианта, который можно назвать компромиссным, заключается в том, что проводится замена еще одного члена правления и на этом кадровые изменения прекращаются. По информации агентства, 29 июля на внеочередном заседании совета НБУ планируется увольнение заместителя главы НБУ Романа Борисенко, который отвечает за финансово-административный блок Нацбанка. Мотив для увольнения пока точно не известен. Однако по информации агентства, в НБУ уже более полугода идет расследование по поводу административных расходов Нацбанка в 2019 году. "Есть вопросы, на которые Борисенко (в ходе расследования – ред.) не может ответить", - заявил агентству собеседник, который знаком с ходом процесса. Он также отметил, что в МВФ в курсе этого расследования.

Если после замены Борисенко в кадровом вопросе поставят точку, то расклад в правлении станет 50/50 в пользу Шевченко, поскольку он при равном разделении голосов имеет право решающего голоса. Так что новый глава без особых проблем сможет выполнять все обещания и по курсовой политике и кредитованию экономики, и по очищению банковской системы и реформе корпоративного управления банков.

Правление НБУ. Инфографика: Українські Новини