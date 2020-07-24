В польском Гданьске в порту погиб украинский работник

Пока украинские работники жалуются на работу в Польше этим летом, в Польше в результате несчастного случая погиб украинский заробитчанин. Об этом сообщает trojmiasto.pl в пятницу, 24 июля.

Несчастный случай произошел в порту города Гданьск вечером 22 июля. 31-летний заробитчанин работал там грузчиком.

При погрузке удобрений, груз из укладчика рухнул на мужчину с двухметровой высоты. На место происшествия вызвали скорую, но, несмотря на попытку реанимировать потерпевшего, он скончался в результате травмы головы.

На место также прибыли полицейские, а прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. О выдвинутых обвинениях либо задержаниях пока не сообщается.

Ранее Українські Новини сообщали, что украинские работники заболели коронавирусом на ферме в Польше.

Также ранее в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП.

После того, как в Польше произошло ДТП с участием трех автобусов, в городе Погожице, недалеко от Хшанова (Малопольское воеводство) подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане.