Адские условия и невыплата зарплат: как украинцы работают в Польше этим летом

Поток заробитчан и сложности с поиском работы заставляют украинцев соглашаться на меньшие ставки. Кроме того, в этом году из-за дождей клубника плохо уродила, и сезон запоздал.

"Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой – и везде пытались обмануть, а условия – каторжные", - рассказывает изданию жительница Луцка Галина Федышин.

Женщина поехала в Варшаву по рабочей визе на завод по производству продуктов питания, но из-за карантина он приостановил работу и ей пришлось искать подработки.

Сбор клубники в Польше. Фото: jaroslawiak.pl

"Я прошла 2 недели самоизоляции на квартире. В интернете нашла объявление о наборе на сбор клубники в Новы Двур в 35 километрах под Варшавой, обещали 3 злотых за лубянку (это такая корзинка, в которую помещается 2-3 кило ягоды). На самом деле нас завезли совсем в другое место - почти за 100 километров. И еще потребовали по 25 злотых за дорогу (170 грн). Нас было 15 человек, мы подняли скандал и отказались платить. Но главный "сюрприз" нас ждал впереди. У фермера было два поля – одно заросшее сорняками в человеческий рост, которые он заставил нас обрывать голыми руками, даже тяпку не дал. Я все руки разодрала. За лубянку, сказал, будет платить не 3 злотых, а 2", - рассказывает лучанка.

Заробитчанка отказалась, нашла другого фермера. Тот тоже поставил цену 2 злотых за корзинку (20 грн).

"За день можно насобирать около 30 лубянок, у самых ловких получается и 40, но это надо очень постараться. В месяц выходит примерно 16-18 тысяч гривен чистыми. Ну ладно, думаю, из-за карантина сейчас все снижают ставки. Но пан заставил собирать только саму клубнику без листиков, а это медленнее и сложнее. Так много не насобираешь. Работала я с 8 утра до 5 вечера. На обед давали только вареную картошку, а поселили в сарая, который больше похож на конюшню – на 13 коек. Это даже не кровати, а просто доски, ничем не покрытые. Как там жить – не представляю. И о каком карантине может идти речь для тех, кто только приехал? Своим, полякам, они платят по 4-5 злотых за лукошко (30-34 грн), их там было пару десятков – студенты в основном. А к украинцам относятся как к скоту в прямом смысле слова. Они видят, что все валят на поля, вот и ставят свои условия – и наши люди вынуждены соглашаться. Тем более сейчас, когда сезонные работники привязаны к конкретному работодателю и адресу, по которому они должны пройти карантин (при этом работают в поле и не могут никуда выходить). То есть фактически попадают в рабство. А если кто сбежит – хозяин сразу сдаст в полицию", - рассказала нам заробитчанка.

Федышин сбежала и от второго работодателя, едва выбив зарплату.

"Мой завод открылся после карантина и я вернулась сейчас туда работать. Но очень много наших вынуждены соглашаться на эти адские условия, потому что дома не заработаешь и этого", - говорит украинка.

"На сезонные работы всегда ехало много людей, но в этот раз примерно раза в два больше. Ажиотаж огромный – это видно и по очередям за рабочими визами под польским консульством во Львове, и на пешем переходе в "Шегини", где люди часами стоят под дождем и в жару. Людей увольняют, урезают зарплаты – вот и ищут заработков за границей. Но в Польше действительно многие снижают оплату до 2 злотых за лукошко, объясняя это "тяжелыми временами". Чтобы не попасть в трудовое рабство, совет, как и до коронавируса, неизменный: нужно подписывать контракт и внимательно его читать, а также никому не отдавать свой паспорт", - рассказала Инна Мыць из львовского агентства по трудоустройству.

Ранее сообщалось, что сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Однако не все могут попасть в Польшу даже с готовыми документами. Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.