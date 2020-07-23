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23 июля 2020, четверг, 18:03 763
Европа 2020-07-23T18:15:01+03:00
Українські Новини
Украинские работники заболели коронавирусом на ферме в Польше

Украинские работники заболели коронавирусом на ферме в Польше

Ольга Фандорина
Ферма, Коронавирус, коронавирус в Польше, Заробитчане в Польше, Украинские заробитчане
Трудовая миграция, заробитчане. Фото: Ualife.net
Трудовая миграция, заробитчане. Фото: Ualife.net

Пока украинские работники жалуются на работу в Польше этим летом, в Польше зафиксирована вспышка коронавируса среди украинских заробитчан на овощной ферме в гмине Суш, которая расположена в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны. Об этом сообщает Niezalezna.

Там обнаружили 19 заболевших. Всего в хозяйстве работают 103 гражданина Украины.

17 заразившихся украинцев обнаружили 22 июля, что стало самым большим количеством новых случаев COVID-19 за сутки в воеводстве. Анализы еще двоих подтвердились несколькими днями ранее - сейчас их изолировали.

"В настоящее время врачи определяют, требуется ли госпитализация кому-либо из новых инфицированных или же у этих людей нет симптомов заболевания, и будут ли они помещены в изолятор", - говорится в сообщении.

Остальных заробитчан поместили на карантин и течение недели их повторно проверят на коронавирус.

Директор местной санитарно-эпидемиологической станции Януш Дзиско считает, что с очагом инфекции можно будет справиться, поскольку он изолирован от внешнего мира.

Ранее Українські Новини сообщали, в Польше произошла ДТП с украинцами в районе населенного пункта Богуславице. Вследствие столкновения автобуса с двумя грузовыми автомобилями пострадали больше 30 людей.

5 июля в Польше на автодороге между Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве, произошло ДТП с участием трех автобусов, в которых находились пассажиры, в результате чего пострадали 14 человек.

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