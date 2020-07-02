В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших

В то время, как Польша оплатит тесты на коронавирус для украинских работников, в результате аварии с участием двух грузовиков и автобуса в Польше пострадали несколько десятков заробитчан.

Об этом сообщило польское издание tvn24.pl.

Уточняется, что авария произошла в районе населенного пункта Богуславице, что в Силезском воеводстве. Столкнулись автобус и два грузовых автомобиля, в результате чего пострадали больше 30 людей.

“Мы устанавливаем причины чрезвычайного происшествия. По состоянию на данное время все службы сосредоточены на том, чтобы оказать помощь пострадавшим”, – рассказала пресс-секретарь полиции Сабина Хира.

ДТП в Польше. Фото: tvn24.pl

По словам пресс-секретаря, грузовики загорелись в результате столкновения. На месте работают много автомобилей скорой помощи и четыре вертолета.

В данный момент дорога на месте аварии полностью заблокирована.

ДТП в Польше. Фото: tvn24.pl

По словам замминистра здравоохранения Польши Вальдемара Краска, в аварии пострадали 32 человека. Информации о погибших на данный момент нет.

Польская полиция подтвердила, что в автобусе находились граждане Украины.

Предварительные данные указывают на то, что авария произошла в результате повреждения шины в автоцистерне, что привело к столкновению с автобусом и грузовиком с полуприцепом.

Как сообщает пресс-центр польской полиции, всего в автобусе находились около 40 украинцев. Ранения получили по меньшей мере 16 человек, из них шесть госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.