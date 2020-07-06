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06 июля 2020, понедельник, 15:00 119
Происшествия 2020-07-06T15:15:01+03:00
Українські Новини
В Польше произошло столкновение трех автобусов. 14 человек пострадали

В Польше произошло столкновение трех автобусов. 14 человек пострадали

Елизавета Кесельман
Польша, Авария, ДТП, Столкновение

После того, как в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП, 5 июля, около 19:00 на узкой автодороге между Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве произошло ДТП с участием трех автобусов, в которых находились пассажиры, в результате которого 14 человек получили травмы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP.

Как отмечается, предварительно столкнулись два больших автобуса, направлявшихся в противоположных направлениях, задев при этом запаркованный рядом 9-местный микроавтобус.

 

Во всех автобусах было 19 человек. Из них 14 получили травмы различной тяжести, пять госпитализированы, в том числе медицинскими вертолетами. Серьезные травмы получил один из водителей большого автобуса.

По информации местных СМИ, эвакуированы вертолетами 10-летний ребенок и 40-летняя женщина. 

Как передают свидетели происшествия, пассажиры автобусов сидели преимущественно не в тех частях, которые от удара пострадали больше всего.

Все водители были в трезвом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Польша возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. 

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