В Польше произошло столкновение трех автобусов. 14 человек пострадали

После того, как в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП, 5 июля, около 19:00 на узкой автодороге между Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве произошло ДТП с участием трех автобусов, в которых находились пассажиры, в результате которого 14 человек получили травмы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP.

Как отмечается, предварительно столкнулись два больших автобуса, направлявшихся в противоположных направлениях, задев при этом запаркованный рядом 9-местный микроавтобус.

Во всех автобусах было 19 человек. Из них 14 получили травмы различной тяжести, пять госпитализированы, в том числе медицинскими вертолетами. Серьезные травмы получил один из водителей большого автобуса.

По информации местных СМИ, эвакуированы вертолетами 10-летний ребенок и 40-летняя женщина.

Как передают свидетели происшествия, пассажиры автобусов сидели преимущественно не в тех частях, которые от удара пострадали больше всего.

Все водители были в трезвом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Польша возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной.