Из танкера "Делфи" снова вытекает топливо. Заграждения установили неправильно и пятно нефти увеличивается

Пока тендер на уборку танкера "Делфи", потерпевшего крушение у берегов Одессы, только начался, оказалось, что заграждения, которые должны препятствовать вытеканию нефтепродуктов, стоят неправильно, и вокруг судна уже образовалось огромное пятно.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова.

Он рассказал, что сегодня утром специалисты обнаружили нефтяное пятно площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Несмотря на то, что вокруг танкера есть боновые заграждения, нефть все равно вытекает за них. Заграждения стоят неправильно, они опускаются под воду и пропускают верхний слой загрязненной воды.

Пока же танкер готовят ко второй попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран — при его помощи будут заводить стальные тросы.

Предполагается, что после подъема "Делфи" отвезут в Черноморск.

Как сообщило издание, во второй половине дня к "Делфи" подогнали два буксира P&O Balqis (компании P&O Maritime Ukraine) и "Австралия" (ТИС). Они попытаются снять танкер с волнореза. P&O Balqis мощнее, чем буксир, участвовавший в первой попытке эвакуации Delfi — 5200 л.с. при тяговом усилии в 61 тонну, сообщили в компании.

Как сообщали Українські Новини, морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и ранее не обнаружили там нефтепродуктов.

Ранее вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.

В Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".