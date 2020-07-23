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23 июля 2020, четверг, 11:43 360
Силовые структуры 2020-07-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Лесной пожар в Луганской области: угрозы населенным пунктам нет

Лесной пожар в Луганской области: угрозы населенным пунктам нет

Елена Новикова
Пожар, Луганская область, ГосЧС, Ликвидация пожара, пожар в Луганской области
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Угрозы населенным пунктам из-за пожара, который возник в результате обстрела в Луганской области, нет, в то время, как Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Отмечается, что 22 июля в ГосЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.

"По состоянию на 07:00 23 июля наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметра. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 252 человека и 51 единица техники, из них от ГосЧС 170 человек и 41 единиц техники (в том числе один пиротехнический расчет).

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля ГосЧС ликвидировала пожар в Луганской области, который возник 6 июля.

Ранее сообщаось о том, что подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

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