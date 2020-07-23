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23 июля 2020, четверг, 10:33 387
Экономика 2020-07-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро снова взлетели в цене. Курс валют на 23 июля

Доллар и евро снова взлетели в цене. Курс валют на 23 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 26,54 коп. до 31,7691 UAH/EUR, курс продажи повысился на 30,21 коп. до 32,4478 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,7456 28,0916 31,7691 32,4478 3,41 4,01
Максимальный 27,9500 28,2500 32,1500 32,9000 3,83 5,00
Минимальный 27,6000 27,9500 31,1000 32,1800 2,32 3,87

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD,

Также на межбанковском валютном рынке курс гривны после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

В то же время, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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