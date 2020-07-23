На Оболони заминировали автомобиль, на месте работали взрывотехники

В Оболонском районе Киева сообщили о заминировании автомобиля около ТРЦ "Метрополис". Дорога перекрыта, жителей просят оставаться дома. На месте работают взрывотехники.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"В Киеве на Оболони заминировали автомобиль Audi. На месте полиция и взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена", - говорится в сообщении.

Также 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали.

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.