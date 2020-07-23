На выплату июльских пенсий направили еще 1,5 миллиарда

В четверг, 23 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время, как в среду направил еще 1,6 млрд гривен на эти цели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 36, 6 млрд гривен", — сообщается в нем.

На финансирование пенсий направили еще 1,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий.

Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.