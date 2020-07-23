На выплату июльских пенсий направили еще 1,5 миллиарда

В четверг, 23 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время, как в среду направил еще 1,6 млрд гривен на эти цели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 36, 6 млрд гривен", — сообщается в нем. На финансирование пенсий направили еще 1,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем. Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий. Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.