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20 июля 2020, понедельник, 05:30 232 Инфографика
Экономика 2020-07-20T05:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности

Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Повышение пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине, Марина Лазебная, Выплаты пенсионерам
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как с 1 июля в Украине уже второй раз за год повысили пенсии, однако выплаты в целом повысились незнаительно, даже у пенсионеров с большим трудовым стажем, в следующем году Украину ожидают три этапа повышения пенсий. 

Об этом в интервью mind сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

В частности, 1 марта 2021-го проведут индексацию. А с 1 июля и 1 декабря вырастет размер прожиточного минимума и, соответственно, произойдет автоматический перерасчет минимальных пенсий. 

"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%", – отметила она.

По словам чиновницы, сейчас продолжается бюджетный процесс, и в министерстве просчитывают разные варианты. Как утверждает Лазебная, если будет экономическое улучшение, можно эти этапы приблизить. Она выразила желание, чтобы трансферты из госбюджета шли только на пенсионные программы, а не на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

В декабре этого года, по ее словам, Пенсионный фонд также сделает автоматический перерасчет пенсий, где в основе формулы лежит прожиточный минимум. Речь идет о пенсиях, где нет страхового стажа, надбавок за сверхурочный стаж и прочее. По словам министра, ожидаемый уровень средней пенсии к концу 2020-го составит 3,5 тыс. грн.

Повышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер Повышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, хотя выплаты проиндексировали не всем.

Так, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

В то же время, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

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