На выплату июльских пенсий направили уже более 35 миллиардов

В четверг, 22 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время, как в понедельник направил еще 2,1 млрд гривен на эти цели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 89,3% потребности месяца", — говорится в нем.

На финансирование пенсий направили еще 1,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, однако выплаты проиндексировали не всем.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности

Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.