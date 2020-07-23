подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 июля 2020, четверг, 00:00 45 Инфографика
Финансы 2020-07-23T00:15:02+03:00
Українські Новини
На выплату июльских пенсий направили уже более 35 миллиардов

На выплату июльских пенсий направили уже более 35 миллиардов

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В четверг, 22 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время, как в понедельник направил еще 2,1 млрд гривен на эти цели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.


"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 89,3% потребности месяца", — говорится в нем.

На финансирование пенсий направили еще 1,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины На финансирование пенсий направили еще 1,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, однако выплаты проиндексировали не всем.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности

Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

Больше новостей о: Пенсии ПФУ выплата пенсий пенсии в Украине Финансирование пенсий

Как получать большую пенсию в Украине: эксперт наз...
На выплату июльских пенсий направили уже почти 32 ...
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФ...
Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъ...
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе
Россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году, идентифицировали
Новости
На выплату июльских пенсий направили уже более 35 миллиардов 00:00 Инфографика
Петр Порошенко.Фото: president.gov.ua
Порошенко и его окружение финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти в 2014, - Жвания 23:41
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе 23:19
Россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году, идентифицировали 22:56
Сплошной фейк и работает на Кремль. У Порошенко отреагировали на заявление бывшего соратника – Жвании 22:26
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
больше новостей
Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok