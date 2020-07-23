На выплату июльских пенсий направили уже более 35 миллиардов

В четверг, 22 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время, как в понедельник направил еще 2,1 млрд гривен на эти цели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook."На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 89,3% потребности месяца", — говорится в нем. На финансирование пенсий направили еще 1,6 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, однако выплаты проиндексировали не всем. Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.