"Луцкий террорист" сначала хотел захватить собор, потому что пришел туда за духовностью

Задержанный за захват заложников в Луцке Максим Кривош сначала замышлял устроить подобный акт в соборе Святой Троицы. По его словам, он хотел вернуться в собор "со своей правдой". Об этом он заявил во время заседания суда по избранию меры пресечения.

В частности, на вопрос о том, правда ли, что он хотел сначала захватить собор Святой Троицы, Кривош ответил утвердительно.

"Объясняю, потому что я там в духовной семинарии… я там увидел это "бл**ство… я туда пришел за духовностью. И поэтому я хотел эту акцию сделать показательной, этот перфоманс… Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал, я хотел найти правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему. Но поскольку он сейчас закрыт, карантин и так далее, поэтому пришлось мне выбирать альтернативный способ", - заявил Кривош.

Он также добавил, что выбрал автобус случайным образом.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Кроме того, при себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

Ранее подозреваемый в терроризме сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Кроме того, Служба безопасности будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.