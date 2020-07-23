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23 июля 2020, четверг, 18:43 19
Общество 2020-07-23T19:00:01+03:00
Українські Новини
"Луцкий террорист" сначала хотел захватить собор, потому что пришел туда за духовностью

"Луцкий террорист" сначала хотел захватить собор, потому что пришел туда за духовностью

Ольга Фандорина
Луцк, захват заложников в Луцке, Максим Кривош, Собор Святой Троицы
Кривош. Скриншот заседания суда.
Кривош. Скриншот заседания суда.

Задержанный за захват заложников в Луцке Максим Кривош сначала замышлял устроить подобный акт в соборе Святой Троицы. По его словам, он хотел вернуться в собор "со своей правдой". Об этом он заявил во время заседания суда по избранию меры пресечения.

В частности, на вопрос о том, правда ли, что он хотел сначала захватить собор Святой Троицы, Кривош ответил утвердительно.

"Объясняю, потому что я там в духовной семинарии… я там увидел это "бл**ство… я туда пришел за духовностью. И поэтому я хотел эту акцию сделать показательной, этот перфоманс… Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал, я хотел найти правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему. Но поскольку он сейчас закрыт, карантин и так далее, поэтому пришлось мне выбирать альтернативный способ", - заявил Кривош.

Он также добавил, что выбрал автобус случайным образом.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Кроме того, при себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

Ранее подозреваемый в терроризме сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Кроме того, Служба безопасности будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

 

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