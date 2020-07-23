"Луцький терорист" спочатку хотів захопити собор, тому що прийшов туди за духовністю

Затриманий за захоплення заручників у Луцьку Максим Кривош спочатку задумував влаштувати подібний акт у соборі Святої Трійці. За його словами, він хотів повернутися до собору "зі своєю правдою". Про це він заявив під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу.

Зокрема, на питання про те, чи правда, що він хотів спочатку захопити собор Святої Трійці, Кривош відповів ствердно.

"Пояснюю, тому що я там в духовній семінарії... я там побачив це "бл**ство... я туди прийшов за духовністю. І тому я хотів цю акцію зробити показовою, цей перфоманс... Хотів зробити в цьому соборі, тому що я з нього починав, я хотів знайти правду, я хотів повернутися зі своєю правдою до нього. Але оскільки він зараз закритий, карантин і так далі, тому мені довелося вибирати альтернативний спосіб", - заявив Кривош.

Він також додав, що вибрав автобус випадковим чином.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. Крім того, при собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників у Луцьку, висунув вимоги низці осіб, серед яких колишній президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також українські олігархи.

Крім того, Служба безпеки буде розслідувати захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.