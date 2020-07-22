Гривна на межбанке продолжила падение. Курс нацвалюты в среду

В то время, как наличный евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,73-27,77 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,78-27,79 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,79-27,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,10% с 23,74 UAH/USD до 27,80 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на скачек курса аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе восле смены главы регулятора: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов. А Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.