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22 июля 2020, среда, 18:28 10
Финансы 2020-07-22T18:28:16+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжила падение. Курс нацвалюты в среду

Гривна на межбанке продолжила падение. Курс нацвалюты в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

В то время, как наличный евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,73-27,77 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,78-27,79 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,79-27,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,10% с 23,74 UAH/USD до 27,80 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на скачек курса аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе восле смены главы регулятора: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.  А Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

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