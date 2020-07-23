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23 июля 2020, четверг, 14:22 44
Финансы 2020-07-23T15:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ сохранил учетную ставку на 6%

НБУ сохранил учетную ставку на 6%

Елена Новикова
Инфляция, Нацбанк, Учетная ставка, экономика Украины
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%, в то время, как в апреле банковская ставка снизилась 10% до 8%. Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

Отмечается, что инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле.

Главным фактором повышения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий.

Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения.

В то же время инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.

Как сообщали Українськi Новини, 2 марта Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10%.

С 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%, хотя впоследствии допустил ее дальнейший пересмотр.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре 2018 - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%, в июле 2019 – до 17%, в сентябре 2019 – до 16,5%, в октябре 2019 – до 15,5%, в декабре 2019 – до 13,5%, в январе 2020 – до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%, в июне – до 6%.

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