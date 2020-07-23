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23 июля 2020, четверг, 17:26 150
Экономика 2020-07-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар дорожает. НБУ ослабил курс нацвалюты на пятницу

Доллар дорожает. НБУ ослабил курс нацвалюты на пятницу

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривны.
Гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,4035
1 доллар США 27,8779
1 швейцарский франк 30,0473
10 иен 2,6026
10 российских рублей 3,9059
1 евро 32,2366

Как сообщали Українськi Новини, НБУ сохранил учетную ставку на 6%.

Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков  повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

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