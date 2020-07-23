НАБУ засекретило информацию об аресте имущества кировоградского экс-губернатора Балоня

Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить информацию об аресте имущества бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

НАБУ отметило, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, такая информация содержит данные досудебного расследования и не может быть разглашена.

В связи с этим НАБУ отказалось предоставить информацию.

Українські Новини запрашивали в НАБУ информацию о перечне арестованного имущества Балоня.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 миллионов гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Ранее сообщалось о том, что Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 миллионов гривен.

Андрей Балонь внес залог и вышел из СИЗО.Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.