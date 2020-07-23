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23 липня 2020, четвер, 13:17 12
Судова влада 2020-07-23T15:00:03+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретило інформацію про арешт майна кіровоградського ексгубернатора Балоня

НАБУ засекретило інформацію про арешт майна кіровоградського ексгубернатора Балоня

Елена Новикова
НАБУ, Арешт майна, Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook/Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook/Андрій Балонь

Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити інформацію про арешт майна колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Про це сказано у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

НАБУ зазначило, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, така інформація містить дані досудового розслідування і не може бути розголошена.

У зв'язку з цим НАБУ відмовилося надати інформацію.

Українські Новини запитували в НАБУ інформацію про перелік арештованого майна Балоня.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 мільйонів гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику — чиновнику обладміністрації.

Андрій Балонь вніс заставу і вийшов з СІЗО.Тим часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.

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