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22 июля 2020, среда, 11:32 44
Экономика 2020-07-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль уверено дорожает в обменниках. Курс российской нацвалюты на 22 июля

Рубль уверено дорожает в обменниках. Курс российской нацвалюты на 22 июля

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В среду, 22 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 21 июля, повысился на 8 копеек и составляет 3,44 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду повысился по сравнению со вторником на 4 копейки и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 22 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,44 3,97
Максимальный 3,82 5,00
Минимальный 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 июля на 23,20 коп. до 27,9877 UAH/USD, курс покупки повысился на 17,42 коп. до 27,6297 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.

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