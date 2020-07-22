Рубль уверено дорожает в обменниках. Курс российской нацвалюты на 22 июля

В среду, 22 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 21 июля, повысился на 8 копеек и составляет 3,44 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду повысился по сравнению со вторником на 4 копейки и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 22 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,44 3,97 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 июля на 23,20 коп. до 27,9877 UAH/USD, курс покупки повысился на 17,42 коп. до 27,6297 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.