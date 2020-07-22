Украина планирует предложить обмен еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 на $750 млн

Украина планирует в четверг, 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена по определенным непогашенным облигациям внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов одновременно с выпуском новых облигаций.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Отмечается, что Министерство финансов привлекло международные инвестиционные банки в связи с предложенным выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов с высоким приоритетом и двенадцатилетним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах и выпущены по Положению S / Правилу 144А.

С учетом отдельных исключений упомянутые ценные бумаги не могут предлагаться для продажи или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, или в пользу, от имени или по имени любого подданного, резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии.

Как сообщали Українські Новини, в начале июля Украина отменила размещение выпуска еврооблигаций на 1,75 млрд долларов из-за отставки главы НБУ Якова Смолия.

После того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

В то время как Украина готовится выпустить еврооблигации, в июле текущего года также наша страна должна погасить 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.