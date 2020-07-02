Украина отменила размещение еврооблигаций на $1,75 млрд

Украина отменила размещение выпуска еврооблигаций на 1,75 млрд долларов, несмотря на то, что была намерена их выпустить.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"В свете последних сообщений Украина решила не размещать еврооблигации, номинированные в долларах со сроком погашения в 2033 году, и отменить досрочный выкуп части непогашенных", - говорится в документе Минфина.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

После того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

В то время как Украина готовится выпустить еврооблигации, в июле текущего года также наша страна должна погасить 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.